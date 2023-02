Lufthavn betaler for medarbejdernes fagforening: - Det var ikke sket i København

Et presset arbejdsmarked

For der er rift om arbejdstagerne.

Selvom Arbejderbevægelses Erhvervsråd spår, at der bliver flere ledige, er beskæftigelsen alligevel historisk høj.

Og det er sandsynligvis også grunden til, at Billund Lufthavn er gået med til aftalen - simpelthen fordi de kæmper om arbejdskraften.

- I et presset arbejdsmarked må man gøre, hvad man kan. Både for at beholde og tiltrække arbejdskraft. Det er et forsøg på at gøre sig attraktiv, siger Henning Jørgensen og fortsætter:

- Nogle arbejdsgivere vil synes, det er urimeligt, når Billund Lufthavn gør sådan. Så må de finde på andre måder at gøre sig attraktive på. Typisk har det været ved at hæve lønnen eller lave forskellige ordninger som fitnessmedlemskaber, madordninger eller fleksible arbejdstider. Så i den forstand er det et konkurrenceparameter fra Billund Lufthavn.

Billund Lufthavn har et samlet antal af beskæftigede på omkring 1.600-1.700. Heraf er cirka 800 lufthavnens egne medarbejdere. Lufthavnen ekspederer 3,5 millioner passagerer om året.

Billund Lufthavns ledelse kommenterer af princip ikke aftalen om betalt fagforening for deres ansatte.

- Fordi det er en sag, vi holder mellem arbejdsgiver og arbejdstager, oplyser lufthavnens presseansvarlige Mads Bisp Agersnap.