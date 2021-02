Lufthavn hilser coronapas velkomment

Lufthavnen er i forvejen i tæt dialog med flyselskaberne og charterbureauerne om genetablering af trafikken og åbning af nye ruter.



Her har lufthavnens adm. direktør Jan Hesselund håb om, at der bliver udviklet et fælles europæisk coronapas, hvad der for alvor kan få flyene i luften igen med fyldte sæder.

– Luftfarten skal sikre tryghed for de rejsende. Hurtigtest skal bidrage til, at rejsende ikke smitter hinanden. Derved kan vi skabe tryghed for den rejsende ved sikre rejsekorridorer. Et fælles europæisk coronapas er vigtigt, så den rejsende let kan rejse rundt i Europa, siger Jan Hessellund.