Lufthavn oplever markant stigning: 300 procent flere passagerer i sommermånederne

En af forklaringerne kan ifølge Mads Bisp Agersnap være lempelsen af rejserestriktionerne, som et flertal i Folketinget ændrede den 26. juni i år. Fra den dag kunne danskerne rejse frit i hele EU uden at skulle fremvise en test før hjemrejse eller gå i isolation ved hjemkomst. Det var kun et gyldigt coronapas, der kunne bremse en ferie med strand og palmer.

- De ferierejsende havde opsparet et rejsebehov, som ikke var blevet fuldt ud stillet, så sammenlignet med 2019 har belægningsprocenten i år kun ligget få procentpoint under, siger Mads Bisp Agersnap.

I 2019 satte lufthavnen rekord med 3.718.875 passagerer. Størstedelen af dem kom gennem terminalerne i juli, hvor 424.585 passagerer blev registreret.

Sammenligningen med 2019 skyldes naturligvis også coronapandemiens hårde nedgang i flybranchen, hvor Billund Lufthavn oplevede en passagernedgang på 98 procent.

Optimistisk fremtid

Nedgangen i 2020 er kun blevet til en positiv udvikling i år, og med den markante stigning i aktiviteten i lufthavnen hen over sommermånederne håber Mads Bisp Agersnap, at kurven fortsætter resten af 2021.

- Vi er optimistiske omkring den kommende tid, og selvom vi stadig kigger på branchen, som er skåret ned i kapaciteten, så er vi forhåbentlig på nogenlunde samme niveau som 2019 inden for de næste par år. Men vi ved også, at vi skal forholde os til hverdagen lige nu, siger han.