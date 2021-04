Lufthavn venter på vaccinationer

– Vi står som forventet igen med en måned med lav aktivitet. Det samme forventer vi i april, derfra skulle aktiviteten gerne begynde at vende, men det afhænger af, hvornår regeringen kommer med en udmelding om, hvordan sommeren ser ud for rejsebranchen. Vi ved, at danskerne står på spring til at købe flybilletter og pakkerejser, men det hele afhænger af, hvornår der kommer klarhed over sommeren, fastslår Jan Hessellund, adm. direktør, Billund Lufthavn.

Flyselskaberne står klar, og der kommer flere og flere nye ruter. Senest har Ryanair lanceret to nye ruter fra Billund Lufthavn til henholdsvis Chania på Kreta og Bologna i Italien, som kommer efter en lang række rutenyheder fra Vueling, Swiss, Turkish Airlines og Animawings.

– Vi noterer os, at der er bred politisk enighed om, at Danmark skal åbne helt op, når alle over 50 år er vaccineret. Det er vores forventning og forhåbning, at det ligeledes gælder danskernes mulighed for at rejse indenfor Europa, siger lufthavnsdirektør Jan Hessellund..



I marts har der til gengæld været stor aktivitet med chartrede fragtfly. Der har bl.a. været besøg af 5 store jumbojets, B747, der har fløjet avlsgrise til Kina.