Lys i mørket: Lufthavn får tre nye ruter til Spaniens sol

Det vækker stor begejstring i Danmarks andenstørste lufthavn, at det spanske lavpris-selskab Vueling slår dørene op for tre ruter fra Billund Lufthavn.

- Vi er stolte af, at vi nu samarbejder med Vueling. Det er et samarbejde, der længe har stået højt på vores prioriteringsliste, siger Jan Hessellund, adm. direktør, Billund Lufthavn.

Spanske turister til Billund

Mallorca og Malaga er populære chartermål for danskere, og Barcelona er også en populær storbydestination for danskerne, men det er ikke kun danske turister, der kommer til at flyve mellem Barcelona og Billund. Der kommer også til at flyve spanske turister til Danmark.