Mallorca, Malta eller Milan: Her er de lokale regler for at tage på ferie i Europa

Her er reglerne for nogle af de mest populære rejsedestinationer for Syd- og Sønderjyderne, der enten sætter sig i bilen eller flyet for at drage sydpå.

Tyskland

Indrejse

Region Syddanmark er ikke længere registreret som risikoområde. Så er du bosat i Syd- og Sønderjylland eller på Fyn, kan du således rejse til Tyskland uden at udfylde indrejseformular. Husk dog et gyldigt coronapas ved indrejse.

Der kræves ikke coronatest eller indrejseformular, hvis du blot er på gennemrejse/transit og opholder dig mindre end 24 timer i Tyskland. Det er helt i orden at benytte motorvejsrastepladser samt shops, toiletter og restauranter på motorvejsrastepladser.





Restriktioner

Stofmundbind og visirer er ikke godkendt i Tyskland, hvor reglerne dog kan variere fra delstat til delstat.

Der er krav om at bære medicinsk mundbind i offentlig transport og i butikker.

Barer og værtshuse er fortsat lukkede, og større sammenkomster er ikke mulige.

Besøg på museer, gallerier, i zoologiske haver og svømmebad er mulige. Nogle steder kræves forudgående tidsbestilling og evt. også fremvisning af en dagsaktuel negativtest.

Hvis du vil spise indendørs på en vilkårlig restaurant uden for hotellet, skal du fremvise en negativ coronatest, der må være maks. 24 timer gammel - også selvom du har coronapas, uanset om det er vaccinationspas eller negativ test. Eneste undtagelse er i delstaterne Niedersachsen, Hessen og Schleswig-Holstein. Her er coronapasset nok.





Holland

Indrejse

Negativ covid-19 test er påkrævet ved indrejse med bil, fly, færge, tog eller bus fra Danmark.

Den negative PCR-test må ikke være ældre end 72 timer.

Der er dog undtagelser for grænsearbejdere og kortvarende besøg med bil (maksimalt 12 timer).

Ved ankomst til Nederlandene opfordrer myndighederne kraftigt til at gå i 10-dages hjemmekarantæne. Man kan testes på femtedagen. Rejsende, som er vaccinerede, er ikke undtaget indrejserestriktioner ved indrejse til Nederlandene.

Ved indrejse med fly skal der udfyldes en sundhedserklæring.





Restriktioner

Krav om 1,5 meters afstand.

Mundbind obligatorisk i offentlig transport og lufthavne.

Krav om tidsreservation, sundhedstjek og begrænsning på antal gæster i restaurationsbranchen og kulturelle tilbud. Med adgangstestning ingen krav om 1,5 meters afstand.





Frankrig

Indrejse

Ved indrejse til Frankrig fra EU-lande er der krav om fremvisning af en negativ PCR-test eller antigen-test for covid-19 for personer, som er 11 år eller derover. Testen skal være højst 72 timer gammel.

Hvis du er færdigvaccineret og har fast bopæl i et EU-land, kan du indrejse i Frankrig uden at være omfattet af krav om covid-19-test eller erklæring. Dog tidligst 14 dage efter modtagelse af anden vaccination.





Restriktioner

Der er krav om, at man bærer mundbind i det offentlige rum indendørs.

Udendørsservering genåbnet på terrasser mv. Man må maksimalt sidde seks personer sammen.

Ved indendørsservering skal der fremvises fransk covid-19-pas eller gives kontaktoplysninger. Der er forbud mod at forsamles mere end 10 personer i det offentlige rum, om end det er tilladt for organiserede begivenheder. Ved begivenheder med mere end 1.000 personer skal der fremvises fransk covid-19-pas.

Kulturinstitutioner som museer, biografer, teatre mv. er genåbnet med begrænset kapacitet og sundhedsforanstaltninger.





Mallorca (Spanien):

Indrejse

Alle rejsende fra Danmark skal medbringe en negativ PCR- eller antigentest ved indrejse (i lufthavn og havne). Testen må maksimalt være 48 timer gammel ved indrejse.

Rejsende fra Region Syddanmark er undtaget kravet om test før indrejse til Spanien, da regionen ikke fremgår af den spanske liste over højrisikozoner. Undtagelsen gælder foreløbigt frem til og med den 27. juni.





Restriktioner

Udendørs behøver man ikke bære mundbind. Men det er obligatorisk at bære mundbind i hele Spanien, når man opholder sig i på offentlige indendørsarealer, inklusive i den offentlige transport.

Der er desuden krav om mundbind på alle offentlige udendørsarealer, hvis du ikke kan opretholde en afstand på 1,5 m.

Restauranter og barer lukker kl. 02. Maksimalt 12 personer pr bord udendørs, seks indendørs. Brug maske, og drik ved bordet. Natklubber er fortsat lukkede.

Strande er lukket fra kl. 22 til kl. 6 om morgenen.





Malta

Restriktioner

Grupper på over seks personer er forbudt i det offentlige rum.

Restauranter og barer må holde åbent indtil midnat.

Det er obligatorisk at bære mundbind såvel indendørs som udendørs. Eneste undtagelse er private hjem.





Milano (Italien)

Indrejse

Rejsende, som er vaccinerede, er undtaget indrejserestriktioner ved indrejse til Italien.

Det danske coronapas anerkendes som dokumentation for testresultat (højst 48 timer gammel), covid-19 vaccination (14 dage efter sidste stik), og immunitet efter tidligere smitte.





Restriktioner

Indendørs på restauranter må der maks. være seks gæster pr. bord. Udendørs er der ikke fastsat et loft for antallet af gæster.

Mundbind er obligatorisk i det offentlige rum – både ude og inde.





Grækenland

Indrejse

Rejsende, som er vaccinerede, og hvor der er gået minimum 14 dage efter færdigvaccination, er undtaget for kravet om PCR-test ved indrejse til Grækenland.

Det danske coronapas anerkendes som dokumentation for testresultat, vaccination og immunitet efter tidligere smitte.





Restriktioner