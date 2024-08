Mand fundet død under mistænkelige forhold i Grindsted

20-årig sigtet for manddrab i Grindsted i grundlovsforhør tirsdag

Den 20-årige mand, der mandag blev sigtet for manddrag i Grindsted, skal i grundlovsforhør tirsdag.

Den 20-årige bliver klokken 13:00 fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Kolding, skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Han er sigtet for at have dræbt en 43-årig mandag i Grindsted. Politiet stødte på den 20-årige på samme adresse, som den 43-årige blev fundet.

Politiet var talstærkt til stede ved adressen mandag for at foretage tekniske undersøgelser. Derudover er der foretaget yderligere efterforskningsskridt for at klarlægge omstændighederne omkring dødsfaldet, skriver politiet.

Anklagemyndigheden ventes at anmode om lukkede døre.