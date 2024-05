Større område i Legoland er brændt ned

Branden opstod ved firetiden. Brandvæsnet ankom hurtigt til stedet og fik slukket branden, men på det tidspunkt var der allerede sket betydelig skade.



- De får slukket branden ret hurtigt, men på det tidspunkt har det spredt sig til et relativt stort område i miniland, som er brændt ned, siger Kasper Tangsig.

- Det er selvfølgelig megatrist at se på. Vi har mange mennesker herude, som virkelig knokler for at holde Miniland, som er hjertet i Legolandoplevelsen, pænt, siger Kasper Tangsig.

Han tilføjer dog, at der er tale om et afgrænset område.

- På den korte bane skal vi have ryddet op dernede og have det gjort pænt igen, inden der kommer gæster igen i morgen, siger han.

Pressechefen fortæller, at det var planlagt, at parken skulle være lukket i dag. Der er planlagte lukkedage i forårssæsonen og i efterårssæsonen.

- Når vi så kommer lidt længere, skal vi så have fundet ud af, hvad gør vi så i forhold til området - om vi skal reetablere det fuldstændig, som det var, eller om der skal ske noget andet, siger han.

- Det er ikke noget, vi bare lige går ned og bygger i aften, og så er det klar til i morgen. Det tager rigtig mange timer at bygge de modeller, der var i det område, hvis det er dem, der en-til-en skal erstattes, siger han.



Derfor må parkens gæster også forberede sig på, at der kommer til at gå et stykke tid, hvor det område af parken ikke er tilgængeligt.

Pressechefen har allerede nu et bud på, hvordan branden er opstået. Han fortæller, at den formentlig er opstået i forbindelse med en af de elektriske modelbiler, der kører rundt på skinner i området.

- Alt tyder på, at det er en kortslutning i en elektrisk installation i forbindelse med en af vores biler eller lastbiler i området, siger han.

Han fortæller, at bilerne holder til opladning om natten.

- Det er svært at sige, hvad det er, der er gået galt, men det er noget af det, som vi også kigger på at få ungesøgt, siger han.