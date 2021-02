Meget sjælden fødsel: For første gang er der født guitarfisk i fangenskab

Ungernes mor og far er to kæmper på 2,5 meter, som har boet i Oceantanken i Atlantis i Legoland de seneste to og et halvt år.



Ifølge biolog i Legoland, Lars Nørholm Jensen, så er det en art, der kan være svær at få til at trives, så den vil yngle, så han er stolt over, det er lykkes at få dem i Billund.

- Der findes utroligt få i verden af dem. Også i den vilde natur, hvor de er meget truet, så vi er megaglade for, at der indtil videre er kommet to unger til verden her hos os, siger Lars Nørholm Jensen.



Fisken, som tilhører rokkearten, er en meget truet art, der normalt lever i havene langs Afrikas vestkyst, Portugal og i Middelhavet.