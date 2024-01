Nicolai Højgaard ender som nummer to efter gyser på PGA Tour

Danskeren gik turneringens fjerde og sidste runde med to slag under par og var blot et slag efter franske Matthieu Pavon, der vandt turneringen.

Pavon var to slag foran danskeren med to huller tilbage. På 17. hul lavede han en bogey, og dermed var hans forspring på banens sidste hul kun på et slag.

Så franskmanden skulle dumme sig en lille smule, for at danskeren havde en chance for at løbe med sejren. Men det gjorde Pavon ikke.

- Jeg gjorde mit bedste for at presse ham lidt i dag, men han slog mig. Jeg er glad på hans vegne, siger Højgaard ifølge AFP.