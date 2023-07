Den 22-årige dansker leverede en sidste runde i et slag under banens par efter tre birdies og to bogeys ved Rocket Mortgage Classic i Detroit, og det gav ham en samlet score på 15 slag under par.



Det placerede ham på en delt 21.-plads, og det er kun anden gang, at Nicolai Højgaard slutter i top-25 i en PGA-turnering.

I næste uge står han sammen med blandt andre sin tvillingbror, Rasmus Højgaard, til at skulle spille den danske turnering Made in Himmerland, som er en del af DP World Tour.