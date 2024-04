Nicolai Højgaard leger med i toppen i Masters-debut

Tidligt fredag færdiggjorde han første runde og tog hurtigt hul på 18 nye huller, hvor han denne gang leverede mere blandet - fire birdies og fem bogeys. Især to bogeys på de to sidste huller plager Højgaard.

- Det er en fin position at være i, men jeg er selvfølgelig meget skuffet over afslutningen. Jeg er meget frustreret, for jeg synes ikke engang, at jeg lavede så dårlige slag.

- Men vinden drillede, og korte putts er svære, når det blæser så meget og greens er så hurtige. Men jeg skal ikke brokke mig, for det er en god position at være i, siger Nicolai Højgaard til Viaplay.