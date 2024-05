Nicolai Højgaard rykker flere pladser frem ved prestigefyldt turnering

Danske Thorbjørn Olesen og Nicolai Højgaard, der er fra Billund, er rykket op på en delt 47.-plads, efter at de kun akkurat klarede cuttet til weekendens runder.



Nicolai Højgaard, der fredag lå blot et slag fra at blive cuttet fra turneringens weekendrunder, rykkede hele 21 pladser frem efter at have oppet sin præstation på Valhallas 18 huller.



Højgaard noterede sig i tredje runde for fire birdies og en enkelt bogey og kom dermed i klubhuset tre slag under par.

Rasmus Højgaard, Nicolai Højgaards tvillingebror, gik tredje runde i to slag over par. Med præstationen falder han 21 pladser ned ad leaderboardet, hvor han nu ligger på 73.-pladsen.