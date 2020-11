Nu er der sat punktum for årelang strid

- Vi er meget tilfredse med, at vi ad to omgange har fået bekræftet af de danske domstole, at vi ikke diskriminerede dagplejeren. Det glæder os derfor, at vi nu endegyldigt kan lægge sagen bag os og kigge fremad, siger Ole Bladt-Hansen, kommunaldirektør i Billund Kommune, i en pressemeddelelse.

Sagen har stået på siden 2010

Et faldende børnetal betød, at Billund Kommune i 2010 måtte sige farvel til en række dagplejere. Det skete blandt andet gennem naturlig afgang, men også gennem opsigelse af en dagplejer.

Efterfølgende anlagde dagplejeren sammen med FOA sag mod Billund Kommune med påstand om, at afskedigelsen havde været begrundet i dagplejerens vægt og dermed diskriminerende.

Sagen var i 2014 i EU Domstolen, som afviste, at personer med overvægt generelt er beskyttede i EU-retten på lige fod med f.eks. race og religion. Domstolen anerkendte dog, at overvægt i visse tilfælde kan udgøre et handicap. Derfor sendte domstolen sagen tilbage til de danske domstole for at vurdere, om dagplejerens vægt havde udgjort et handicap på afskedigelsestidspunktet, og om det var årsag til, at dagplejeren blev afskediget.

Det var ikke tilfældet, lød dommen på i 2016 fra Retten i Kolding, der dermed frifandt Billund Kommune. For to uger siden stadfæstede Vestre Landsret dommen og frifandt derfor endegyldigt Billund Kommune for anklagen om diskrimination.