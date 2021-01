Nu kan du købe et blødt byggesæt i wienerbrød, som kommer fra Billund

Det er et noget anderledes byggesæt. Et byggesæt fra en bager i Billund.

Bagermester Per Klausen har lavet et romkugle-byggesæt, hvor kunderne selv kan skabe den runde kage derhjemme. Det er blevet et stort hit.

- Det går rigtigt godt. Vi er noget overraskede over at det kører så godt. Jeg tror at det skyldes corona-tiden, hvor folk gerne vil hygge sig der hjemme med familien, siger Per Klausen der er bagermester hos Billund Bageri.

Bageren har solgt cirka 100 sæt og har også udvidet med byggesæt til hindbærsnitter.