Nu skal de helt store forureninger fjernes

Også hos Socialdemokratiet er der tilfredshed med pengene til generationsforureningerne.

- Det er en historisk beslutning. I alt for mange år er der talt om at rydde op. Nu bliver der handlet. Jeg er stolt over, at det kommer i gang, og der bliver ryddet op, fortæller finansordfører for Socialdemokratiet, Christian Rabjerg Madsen.

- Vi skal give naturen videre til vores børn, så man ikke bliver syg af at opholde sig i den. Aftalen skaber gode rammer for turisme og giver lokale arbejdspladser. Endelig kan teknologien vi bruger i fx Kærgaard Klitplantage eksporteres og hjælpe ude i verden, som også kan skabe danske arbejdspladser, tilføjer Christian Rabjerg Madsen.

Det bliver regionerne, som skal stå for oprydningsarbejdet.

Pengene fordeles med 50 millioner kroner i 2021, 100 i 2022, 155 millioner i 2023, 150 millioner i 2024, og 175 millioner kroner i år 2025.

I 2023 sætter parterne sig sammen for at prioritere og finansiere næste fase af oprydningsarbejdet.