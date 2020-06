Nu skal de største forureninger fjernes

Nu sætter Folketinget penge af til, at arbejdet med at fjerne de ti største forureninger i Danmark kan begynde. Onsdag formiddag vedtog et flertal på Christiansborg, at regeringen "hurtigst muligt" skal finde finansiering til oprydning af de ti såkaldte generationsforureninger.

I marts i år satte Danske Regioner tal på, at det samlet vil koste i omegnen af tre milliarder kroner.

Tre af forureningerne ligger i Syd- og Sønderjylland. Det er fabriksgrunden i Grindsted, Kjærgaard Klitplantage og Himmark Strand på Als.

Grindsted må vente

Det kommer alene til at koste 460 millioner kroner at rydde op i Grindsted efter det tidligere Grindstedværket. Det gør den til den næstdyreste forurening.

Det dokumenteres i Danske Regioners samlede plan for generationsforureninger fra marts i år. Af den fremgår det også, at oprydningen inddeles i tre faser, og den tidligere fabriksgrund i Grindsted kommer med i fase to fra år 2024-2030, mens oprydningen af Himmark Strand på Nordals og Kjærgård Klitplantage kan finde sted i fase et fra 2020-2026. Fase tre er 2026-2032.

SF og Venstre indkaldte onsdag Folketingets partier til en forespørgselsdebat om oprydningen, og et stort flertal enedes om nu at realisere det, som allerede blev skrevet ind i regeringens forståelsespapirer forud for dannelsen af regeringen Mette Frederiksen. Nu forestår arbejdet med at finde pengene formentlig i de kommende finanslovsforhandlinger.

Fantastisk sejr

- Det er en fantastisk sejr for alle de borgere, som i årevis har været påvirket af forureningerne. Det er en skandale, at vi har diskuteret dette i årtier, før Folketinget nu endelig beslutter at finde finansieringen, siger Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) til TV SYD.

Staten skal hjælpe

Der er tale om en generationsforurening, når det koster mere end 50 millioner kroner at rydde op. Så skal staten hjælpe til med at betale regningen.

De fleste generationsforureninger opstod med myndighedernes godkendelse i 1950'erne og 60'erne.

Så meget anslåes det at rydde op 250 mio.kr. Høfte 42, Harboøre Tange, kemikaliedepot

250 mio. Cheminovas gamle fabriksgrund, Harboøre Tange

1,4 mia. Cheminovas nuværende fabriksgrund, Rønland, Harboøre Tange

82 mio. Kjærgård Klitplantage, spildevand fra Grindstedværket

460 mio. Grindsted, fra Grindstedværkets produktion

127 mio. Himmark Strand, deponering fra Danfoss

215 mio. Collstrupgrunden, Esrum Sø, træimprægnering

73 mio. Vestergade 5, Skuldelev, Frederikssund, metalforarbejdning

118 mio. Naverland, Albertslund, klorerede opløsningsmidler

116 mio. Lundtoftevej, Lyngby-Taarbæk, produktion fra hårde hvidevarer (Kilde: Danske Regioner​​​​​​)

Læs også De vil grave giftig strand væk