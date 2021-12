Ny borgmester i børneglade Billund - Ib Kristensen takker af

Og når man vælger at stille op til et valg for et parti, der repræsenterer nogle holdninger, så er det ikke uden frygt for den forretning, man skal holde kørende sideløbende med en eventuel politisk karriere. Den frygt havde Ib Kristensen også i sin tid.

- For det første, når man stiller op og er selvstændigt erhvervsdrivende, så spekulerer man meget på, 'kan man det?' som selvstændig. Går man hen og mister nogle kunder eller er der andet, når du nu bekender kulør - og skal høre til et parti? Dertil skal jeg så sige, at tværtimod har folk taget godt imod det. Det husker jeg lige så tydeligt, siger han.

Borgmester i den lille og den store

I 2002 - efter blot en valgperiode som 'menigt' byrådsmedlem i Grindsted - overtager Ib Kristensen borgmesterposten i kommunen. At det skulle ende sådan var måske overraskende for nogen - men ikke for ham selv.

- Jeg har været i mange bestyrelser - og frivillige bestyrelser gennem mit liv, og det mærkelige er, at jeg nok altid er endt som formand. Det er vel det samme, der gør sig gældende her. Når jeg er gået ind i noget, så gør jeg det 100 procent, og hvis du går ind i byrådet hundrede procent, så er det også for at gå efter borgmesterposten, siger Ib Kristensen.

Han nåede dermed at blive den sidste borgmester i Grindsted Kommune, men efter kommunalvalget i 2005 blev resultatet også, at han skulle være den første borgmester i en ny, større kommune. Efter forhandlinger og bejleri til flere omkringliggende naboer blev det til, at de tidligere Grindsted og Billund kommuner skulle lægges sammen. Den nye kommune fik navnet 'Billund Kommune' og rådhuset skulle ligge i Grindsted. Et frugtbart og givtigt samarbejde, som er noget Ib Kristensen kigger med stolthed tilbage på.

- Jeg husker nok bedst mit tætte samarbejde med Billunds daværende borgmester, Preben Jensen. Vi kom fra samme parti og havde et utroligt godt forhold til hinanden og kunne sætte os ned og snakke om alt, siger han.

Det gode samarbejdsklima har været alfa omega for den måde, Billund Kommune har klaret sig på sidenhen, mener han.

- Jeg er helt sikker på, at det forhold, vi havde til hinanden, det har egentlig gjort, både at vi har lavet sammenlægning, men også at vi er kommet så godt igennem det, som jeg selv synes, vi er gjort.

Siden dengang er der løbet meget vand gennem Grindsted Å, og lige om lidt afleverer Ib Kristensen nøglerne til borgmesterkontoret.

Ny borgmester med erfaring

Fra 2022 er det Ib Kristensens partifælle, Stephanie Storbank (Venstre), der overtager det øverste politiske ansvar i Billund Kommune. Den 38-årige Venstre-kvinde fik til valget i november 307 personlige stemmer, og efter konstitueringsforhandlingerne kunne hun kalde sig borgmester.

Storbank har siddet i byrådet i Billund siden 2018, hvor hun har været formand for Unge - og Kulturudvalget, og før det tog hun uddannelser som først sygeplejerske og siden en uddannelse i pædagogisk psykologi, så det er en kommende borgmester med bagagen i orden, der træder ind på rådhusets mest prestigefyldte kontor den 1. januar. Ikke mindst erfaringen fra de seneste fire års byrådsarbejde har gjort hende godt.

- Jeg kunne godt mærke, at der var meget, jeg skulle sætte mig ind i. Der var også en stejl indlæringskurve i forhold til, at der var så meget nyt, siger Stephanie Storbank om ilddåben som byrådsmedlem i 2018. En ilddåb, der altså kom næsten samtidig med, at hun færdiggjorde det føromtalte studie i pædagogisk psykologi.