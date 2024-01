Ny bydel bliver en realitet på nedlagt travbane

- Travbyen er en vigtig byggesten i realiseringen af Billunds byvision, hvor 'Børnenes Hovedstad' får endnu et markant element ved virkeliggørelsen af den nye bydel. Derfor skal der lyde en stor tak til Kirkbi for at muliggøre projektet, som former en ny bydel, der gør leg til en kvalitet i hverdagen for mennesker i alle aldre, og som samtidig gør det endnu mere attraktivt at bosætte sig i Billund, siger borgmester Stephanie Storbank (V).