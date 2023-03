Ny direktør til lufthavn skal sætte tempo på udvikling

Nicolai Krøyer har senest været CEO i Aarhus Lufthavn og har indsigt i lufthavnsdrift. Før det var han kommerciel direktør hos Aarhus Havn, som er Danmarks største containerhavn.



- Nu får vi en ny direktør ind, der skal være med til at sætte endnu mere tempo på den udvikling, som vi allerede ser ind i. Nicolai har stor erfaring at trække på både fra luftfarten, men i særdeleshed fra shipping og logistik. Der er noget fra begge verdner, så vi glæder os meget til at få ham med ombord, udtaler administrerende direktør i Billund Lufthavn, Jan Hessellund, i pressemeddelelsen.