Ny efterskole åbner for fordybelse og eksamensfri undervisning - Lego har haft en finger med i spillet

- Skolen tror på, at livslang læring kommer fra motiverede unge mennesker, der har lyst til at lære, fordi de får lov at forfølge nogle af de kompetencer, de har, siger han.

J.P., der er tidligere akademileder på BGI Akademiet ved Hornsyld, fortæller, at efterskolen ikke har har traditionel undervisning i de klassiske fag, men fag såsom dansk, engelsk og matematik indgår i undervisningen sammen med faget "Verdensborger", og i stedet for eksamener afsluttes skoleåret med afgangsprojekter.



- Der er så meget ”du skal”, og ”du må ikke”, og de skal ikke gøre noget, fordi vi siger det. Vi skal helst have selvtænkende unge mennesker, fastslår J.P. Nielsen.

Læringsprincipperne på efterskolen stammer fra 'Playful Learning og Playful Pratice', som er udviklet af Lego Fonden.

Modreaktion på mistrivsel

Alt for mange unge oplever mistrivsel og et pres fra samfundet om at skulle præstere.

- Det kniber lidt for unge mennesker, at turde at have egne holdning, af frygt for at blive hængt ud, og det vil vi gerne lave om på, samtidig med at vi vil danne verdensborgere både lokalt og globalt, som kan navigere i et fremtidigt samfund, siger J.P. Nielsen.

Skolen vil fokusere på nærhed og fællesskab, og derfor kan efterskolen ikke have flere end 110 elever.

Skolen skal ligge i Grindsted Erhvervsgymnasies tidligere bygninger. De gamle bygninger skal de næste måneder gennemgå en omfattende renovering.

Kirkbi betaler for bygninger, inventar og undervisningsmateriale

Det er Kirkbi, der er hovedaktionær i Lego Koncernen, og de har købt det tidligere erhvervsgymnasium, og betaler etableringen af de fysiske rammer og indretning af lokalerne - herunder Legoklodser, hvor Efterskolen PLAY kommer til at leje sig ind.

- Vi håber at se en masse elever, der har en legende tilgang, og lyst til a prøve den her form for skolegang, siger J.P. Nielsen.