Nye og større lægehelikoptere på vej

Franskmændene afløser dermed pr. 1. oktober 2023 Norsk Luftambulanse, der lige nu har kontrakten med regionerne og har haft det siden 2014.

Alle fire helikoptere udskiftes, og den nye kontrakt byder på en lille forbedring, idet to af de nye helikoptere bliver af en større type end de nuværende.

De har flere anvendelsesmuligheder, som hvis en patient for eksempel skal flyves fra et hospital til et andet eller skal have specialiseret behandling under længere flyvninger.