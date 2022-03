Nyt rekordoverskud fra Lego

Danske Lego har tjent rekordmange penge i 2021 på salget af sine klodser.

Det viser regnskabet for 2021 fra den danske legetøjsgigant.

Samlet har Lego tjent 13,3 milliarder kroner i 2021. Det overgår den hidtidige rekord fra 2020, hvor selskabet tjente 9,9 milliarder kroner.

Årsagen til det rekordhøje overskud er især et stigende salg. Omsætningen hos Lego er steget med 27 procent til 55,3 milliarder kroner i 2021.

- Jeg er taknemmelig for alt det, Lego-koncernen formåede at levere i 2021, siger Legos administrerende direktør, Niels B. Christiansen.

- Vores passionerede og engagerede team på mere end 24.000 kolleger udviste en enorm dedikation og vedholdenhed for, at verden kunne blive ved med at lege, siger han i en pressemeddelelse.

Bæredygtig emballage i 2025

Lego, der har hovedkvarter i Billund, har i år 90-års jubilæum. Selskabet er nok mest kendt for legoklodsen, der kom på markedet i 1958.

De seneste års større opmærksomhed på miljøet har fået Lego til at teste en række alternative metoder til at lave sine legokloder, der består af plastik.

I 2021 kunne Lego så præsentere en prototype på en legoklods fremstillet af genanvendt plastik fra brugte plastikflasker.

Lego har i 2021 også haft succes med at udskifte engangsplastposer i sine æsker med bæredygtig emballage.

Den nye emballage vil blive indfaset fra midten af 2022, så virksomheden kan nå sit mål om at gøre al emballage bæredygtig i 2025.

Artiklen opdateres.