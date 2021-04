Øjenvidne til hedebrand så meterhøje flammer

Da de første brandbiler ankom til heden fik de hurtigt tilkaldt forstærkning, da branden var omfattende. I alt var der redningsmandskab fra otte brandstationer til stede for at få kontrol over ilden.

Imens betragtede Finn Lillethorup branden på behørig afstand.

- Vi satte os egentlig ned og tog vores kaffepause og ventede på, at brandbilerne kom, og de kom hurtigt. Nogle gange var ilden ikke så voldsom, og andre gange var der meterhøje flammer og kæmpe røgudvikling, siger han.

Kvinde risikerer bøde

I løbet af søndagen har brandvæsenet fortsat arbejdet på stedet for at undgå, at branden blusser op igen. Søndag formiddag stod det klart, at en person ville varme vand til kaffe, og i den forbindelse ved et uheld fik starten naturbranden. En 45-årig kvinde nu sigtet for uagtsom brug af ild og kan se frem til bødestraf.