Offentlig transport bliver billigere for unge i denne kommune: For få busafgange i landdistrikterne

Tidligere skulle man have Ungdomskort for at bruge FlexUng, men nu får unge med Ung Billund Kort altså også adgang.

- Næsten dobbelt så mange har Ung Billund Kort i forhold til Ungdomskort, så med ændringen sørger vi for, at billigere offentlig transport nu er tilgængeligt for mange flere. Det er vigtigt for at sikre, at man også som ung i vores landdistrikter kan komme rundt med offentlig transport, skriver formand for Teknik- og Miljøudvalget, Per Nyhus, i en pressemeddelelse.