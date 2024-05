Område i Legoland er brændt ned

Branden opstod ved firetiden. Brandvæsnet ankom hurtigt til stedet og fik slukket branden, men på det tidspunkt var der allerede sket betydelig skade.



- De får slukket branden ret hurtigt, men på det tidspunkt har det spredt sig til et relativt stort område i miniland, som er brændt ned, siger Kasper Tangsig.

- Det er selvfølgelig megatrist at se på. Vi har mange mennesker herude, som virkelig knokler for at holde Miniland, som er hjertet i Legolandoplevelsen, pænt, siger Kasper Tangsig.

Han tilføjer dog, at der er tale om et afgrænset område.

- På den korte bane skal vi have ryddet op dernede og have det gjort pænt igen, inden der kommer gæster igen i morgen, siger han.