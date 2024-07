Op mod 250.000 var til Vorbasse Marked, men politiet så mest bare til

Selvom op mod 250.000 gennem tre dage har gæstet Vorbasse Marked, så var der kun få sager, som politiet måtte involvere sig i.

Det oplyser vagtchef ved Sydøstjylland Politi, Rune Nielsen, til TV SYD.

Han hæfter sig ved, at der ikke har været særligt mange voldssager.

Og det, der har været, har ikke været af større karakter, selvom han fremhæver, at det for de, der er involveret i sagerne, godt kan være voldsomt at blive udsat for.

- Vi har nogle enkelte sager, men overordnet har det været stille og roligt. Når der er så mange mennesker, og der er alkohol involveret, så er det uundgåeligt, siger Rune Nielsen.