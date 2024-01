Sæsonen bliver skudt i gang med 'Build the Change', der slal inspirere både børn og voksne til at bruge deres kreativitet og fantasi til at komme med idéer til virkelige udfordringer som biodiversitet, klimaforandringer og madspild.

Aktiviteten har fokus på kognitiv læring gennem leg og har været under udvikling i over et år.

Udstillingen er åben fra den 27. januar til den 4. marts 2024.