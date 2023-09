Organisation vil have flere kvinder i luften

- Formålet er at inspirere og opmuntre kvinder til at forfølge deres passion for luftfart. Vi oplever, at mange kvinder tænker, at der ikke er plads til dem i branchen, og det fortæller vi dem så, at det er der, siger Marieke van Hulst Pedersen, der er medlem i bestyrelsen i den skandinaviske afdeling af Women in Aviation International, der stod for dagens arrangement.

Det handler ikke som sådan om ligestilling

Luftfartsbranchen bugner ikke over med kvinder - faktisk tæller kvinderne blot fire procent af landets piloter og tretten procent af luftfartsteknikere - og det vil Women in Aviation International gerne lave om på.

Det handler dog ikke om en fuldstændig ligestillet luftfartsbranche, hvor halvdelen de facto skal være mænd, mens den anden halvdel så udgøres af kvinder.

- Det handler om, at alle der har en passion for luftfart ved, at der er en plads til dem - uanset køn, siger Marieke van Hulst Pedersen.