På et marked i Jylland fik landevejsridderen sin unge 'prinsesse'

De to endte nemlig med at blive gift midt i et markedstelt. Egentlig troede Pølse aldrig at det ville komme til at ske, da han er 26 år ældre end Skrappe.

Og selvom ceremonien langt fra var et af de klassiske af slagsen, så var det fyldt med kærlighed. Og øl.

- Jeg kom ikke ligefrem på den hvide hest. Nærmere på en cykel med oppakning, griner Pølse.



Skrappe og Pølse kan du møde i TV SYD's nye programserie 'Kys, Kræmmere og Candyfloss', og opleve deres vaskeægte gøglerbryllup. Her kan du kan blandt andet se, hvad de bruger 60 liter øl til under ceremonien.



