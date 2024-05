Påvirket bilist flygtede fra politiet, men det holdt kort

Manden var påvirket af alkohol og euforiserende stoffer. Flugten fra politiet holdt kun kortvarigt, da betjentene hurtigt fik fat på ham.

Det oplyser vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, Jeppe Thranum, som tilføjer, at han blev anholdt og sigtet for kørsel uden førerret og at køre påvirket.

Efter anholdelsen væltede et skelet yderligere ud af skabet hos den 71-årige. Der lå nemlig i forvejen en dommerkendelse på det køretøj, som han kørte i, som ifølge vagtchefen formentlig skyldtes vanvidsbilisme.

Bilen blev derfor beslaglagt. Manden blev løsladt senere på natten.