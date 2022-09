Det fremgår af en fondsbørsmeddelelse, der er udsendt onsdag morgen.

Her fortæller Parkens bestyrelse, at man vil undersøge mulighederne for helt eller delvist at afhænde ejerandelene i feriecentrene i Billund, Rødby, Søndervig og Motala i Sverige.

Tidligere i år meddelte selskabet, at man også var interesseret i at sælge ejerandele af stadionanlægget i Parken inklusive de fire kontortårne.

Foruden Lalandia og Parken driver Parken Sport & Entertainment også fodboldklubben FC København.