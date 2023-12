Passagerer reagerer på nye afgifter på at tage flyet

Billund Lufthavn var travl i dag som altid. Vi standsede enkelte af de rejsende på deres vej op i deres foretrukne transportmiddel - i dag i hvert fald - en flyvemaskine.

- Hvis pengene går til den grønne omstilling og reelt bliver brugt til klimaforbedringer, så synes jeg, at det er helt fint, at vi alle skal være med til at betale, men ikke hvis de falder ned i et sort hul og bliver brugt til alt muligt andet, som for eksempel jetjagere, så synes jeg det er forkert, fortæller Margit Bannebjerg fra Ebeltoft.