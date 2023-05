Derfor kunne Peder Hejn i dag fejre 65 års jubilæum som selvstændig smed med sin forretning Ålbæk Smede- Og Maskinforretning.

På de 65 år er der naturligvis sket en stor forskel på arbejdsopgaverne, hvor det i dag er traktorer, som kunderne kommer og går med.

- Det var både små og store ting, som landmændene kom og skulle have repareret. Dengang kunne de godt komme med en almindelig lille hakke, som de skulle have et nyt blad i. Der var jo meget, som var med håndkraft dengang, fortæller han.