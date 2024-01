Pensioneret militærmand kan ikke slippe krudt og sprængstoffer

I TV SYD's nye programserie 'Kys, Kræmmere og Candyfloss' kan du se, hvordan Jan Christensen forbereder luftbomber med samlet 127 kilo krudt inklusiv de mere sjældne italienske cylinderbomber, som traditionen tro afslutter markedsdagene.

Han elsker at høre tilskuernes reaktioner, og når de er begejstrede, føler han, at det giver ham værdi at have været med til at gøre en forskel for andre med sit show.

Netop den følelse betyder, at Jan Christensen, til trods for at være trådt ind i pensionistalderen, ikke kan lade sin gnist brænde ud.

- De siger, at når krudtet først er kommet i blodet på en mand, kommer det aldrig ud igen, og det kan jeg kun give dem ret i, understreger han.