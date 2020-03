Planteskole efterlyser kunder: Vi kan også bringe ud

Kalenderen viser marts, og weekendvejret står på høj sol. Normalt en gylden kombination for både haveejere og planteskoler. Men også på Nørup Planteskole har coronavirusset sat sit præg. På grund af myndighedernes anbefalinger om at blive hjemme er der ikke så travlt, som der normalt ville være på denne tid af året.

- En tidlig forårsdag, som i dag, plejer der at være helt fyldt på parkeringspladsen, og lige nu er der kun fire biler, fortæller Flemming Hansen, ejer af Nørup Planteskole i Bredsten.

Forår er højsæson

At det lige præcis er nu, coronavirusset rammer, kommer til at gøre ekstra ondt på planteskolen i Bredsten, hvis det fortsætter sådan her. Varerne er købt ind og klar til salg, men kunderne mangler.

- Jeg vil tro, det kommer til at betyde en halvering af vores omsætning. Det er svært at vurdere lige nu, men det rammer jo lige ind i hjertet på højsæsonen. Påsken, april og maj er typisk der, hvor folk har virkelig lyst til at gå i haven, siger Flemming Hansen.

Cirka 75 procent af planteskolens omsætning ligger i marts, april og maj.

Hos brancheorganisationen Danske Havecentre kan man dog ikke helt genkende billedet fra Nørup Planteskole.

- Det, jeg hører fra planteskolerne, er, at der har været pænt med kunder i dag, og at de har været godt købelystne. Så billedet er ikke helt entydigt. Planteskolerne er spændte, for bliver den del af detailbranchen også lukket ned? Hovedomsætningen ligger her, så bliver de lukket ned, er det et problem, fortæller Per Boisen, direktør i Danske Havecentre.

Nørup Planteskole og Havecenter havde meget få kunder, selvom solen skinnede. Foto: Anne Bolding, TV SYD

Vi kan også komme til jer

Har man ikke lyst til at besøge planteskolen på grund af smittefaren, men er trangen til at komme i haven for stor, så er der faktisk en løsning.

- Hvis folk ikke synes, at de vil her ud, så kan vi også bringe ud. Hvis de bestiller, så kører vi gladeligt ud med det, slutter fortæller Flemming Hansen fra af Nørup Planteskole.