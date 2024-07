Politi talstærkt til stede: En person anholdt

Tønder bliver vært for europamesterskab

Fistball-udøvere og fans fra hele Europa ventes til Tønder, når EM kommer til byen i 2026.

Fra den 12. til 15. august 2026 afholdes Europamesterskabet i fistball for herrer i Tønder. Det oplyser det tyske generalsekretariat i Aabenraa.

- Vi er glade og stolte over, at European Fistball Association har tildelt os værtskabet for Europamesterskabet i august 2026. Vi er sikre på, at Nordslesvig og Tønder vil udgøre en storslået ramme for turneringen," siger Jasper Andresen, formand for arrangøren "Team Nordschleswig | Team Denmark Faustball."

Fistball er i Sønderjylland kendt som Faustball, og er en gammel tradition, der blev genoplivet i 2016 af Deutscher Jugendverband für Nordschleswig og Bund Deutscher Nordschleswiger.

Det forventes, at der kommer 9-10 internationale hold til EM i 2026.