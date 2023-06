Politiet øger hastighed markant på vejstrækning - men politikere ikke enige

Sydøstjyllands Politi har meddelet Billund Kommune, at de vil hæve den eksisterende hastighedsbegrænsning på 60 kilometer på en strækning på Grenevej i Billund til 80 kilometer i timen, oplyser kommunen.

Men formand for Teknik-, Plan- og Kulturudvalget, Simon Nicolajsen Jørgensen (Soc.dem.), forstår ikke beslutningen.



- Jeg undrer mig meget over, at politiet ønsker at hæve hastigheden på en vejstrækning, der er placeret tæt op af et boligområde. En øget hastighed vil alt andet lige medføre øget støjpåvirkning på de ejendomme, der ligger ud mod vejen, siger han.

- Desuden er der en række ejendomme på sydsiden af vejen, der har direkte udkørsel til vejen, herunder to autocamperpladser. Den øgede hastighed øger i min optik risikoen for uheld på strækningen, siger Simon Nicolajsen.