Psykiatrien rykker ud for at hjælpe unge - og psykiatrien

Stort nederlag

Samarbejdet mellem Headspace og Psykiatrien i Region Syddanmark giver god mening for både de unge og psykiatrien, mener centerchef i Headspace Susanne Mathiesen.

- Vi ved, at der er lang ventetid i psykiatrien, og hvis man så ender med at blive afvist, fordi man ikke har en behandlingskrævende sygdom, så kan det være et stort nederlag. Så er det jo bedre for alle parter, at de unge kommer det rette sted hen til at starte med, siger hun.

Og med alle parter mener hun både de unge og det psykiatriske system, som ofte er under et voldsomt pres på grund af for få ansatte til for mange patienter.