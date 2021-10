Regionen ignorerede forskningsleders indvending i Grindsted-sag

Region Syddanmark konkluderede sidste år på baggrund af en rapport, at man kunne dokumentere, at det var sikkert at bo i Grindsted trods tidligere forurening fra Grindstedværket.

Det blev konkluderet, selv om forskningslederen bag rapporten ikke mente, at man kunne dokumentere det.

Det skriver Information, der har fået aktindsigt i et udkast til pressemeddelelsen om rapportens resultater.

Regionsformand Stephanie Lose (V) udtalte i pressemeddelelsen, at "vi nu kan dokumentere, at det generelt er sikkert at bo og færdes i Grindsted".