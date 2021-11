Rejsefeberen var høj i oktober

Op til efterårsferien var over otte ud af ti passagerer tilbage i Billund Lufthavn i forhold til 2019. Der var liv, god stemning og lufthavnens adm. direktør, Jan Hessellund, havde næsten følelsen af, at det var som før, Corona indtraf:



– Hvis man forsøgte at se bort fra mundbind og blå Corona-skiltning omkring i lufthavnen, så var den samme sitrende rejsestemning tilbage i terminalen. Der var fly til næsten ligeså mange destinationer som i 2019, siger Jan Hessellund i en pressemeddelelse om lufthavnens trafiktal for oktober.

255.395 passagerer gik ind og ud af Billund Lufthavn i sidste måned.



Optimismen i lufthavnen næres af, at flyselskaberne indsætter større fly med flere afgange, og en række nye ruter kommer til. Indtil nu er der præsenteret 22 nye ruter i 2021.

Corendon Airlines har netop offentliggjort, at de til sommer åbner en base i Billund med otte ruter til sydens sol, og siden torsdag 28. oktober har Ryanair åbnet otte nye ruter.

Sikkerhedskontrol er moderniseret

Hele området med lufthavnens sikkerhedskontrol inden afrejse er moderniseret og udvidet.

Nu er fire ud af seks kontrol bånd oppe at køre, og investeringen i de nye bånd giver mere plads til de rejsende, så de kan komme hurtigere og mere smidigt igennem security.

Det nye p-hus, der fordobler muligheden parkering under tag, blev også taget i brug op til efterårsferien.

Fragten af gods på land og vand sander til i de store havne rundt om i verden, men der er et stort behov for at få sine varer hjem. Derfor ser Billund Lufthavn i disse måneder en vækst i luftfragten.