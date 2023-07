Aflysningen sker efter de sidste dages naturbrande på øen. Andre rejseselskaber har også aflyst afgange fra Københavns Lufthavn.

- For at være sikker på, at vi kan tilbyde vores gæster en ordentlig ferie under ordentlige vilkår, har vi valgt at sætte vores aktivitet til Rhodos på standby i dag og forventer at kunne genoptage den i de kommende dage, fortæller kommerciel chef hos Sunweb, Jan Lockhart til Ritzau.



Billund Lufthavn har fortsat fire afgange til Rhodos i dag.