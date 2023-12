Rekord mængde regn har delvis lukket golfbane

Men det er ikke det eneste.

- Græsset begynder at få et højere sygdomstryk, fordi det aldrig nogen sinde når at tørre op. Der står vand i overfladen, og vi ser også mos ude på vores fairways nu, fortsætter han.

Hellere hvileposition

Derfor havde det været bedre, hvis vejret havde budt på frost i stedet for regn, lige som man måske skulle forvente i december.

- For græssets skyld så vil det uden tvivl være bedst, hvis der kom 20 graders frost, for så står græsset i hvileposition. Og så gør det ikke så meget, at folk går hen over golfbanen, siger chefgreenkeeperen.