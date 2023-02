Rekordhøjt tårn til Billund

Jacob Hindhede, som er direktør for Wow Park, fortæller, at det bliver Skandinaviens højeste fritfalds-rutsjetårn.



- Vi har nogle lidt kringlede hjerner, som er suveræne til at udtænke skæve ideer, siger han og uddyber, at de har holdt øje med andre forlystelsesparker i Norden for netop at kunne deklarere det nye rutsjebanetårn som Skandinaviens højeste.



At det er en fritfalds-rutsjebane betyder, at den er så stejl, at du får fornemmelsen af at ligge i frit fald, forklarer Jacob Hindhede og tilføjer, at man skal have modet til at læne sig forover og tage turen ned ad rutsjebanen.