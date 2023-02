Rengøringsmand bliver klemt i maskine på slagteri nær Billund

Det oplyser vagtchef ved Sydøstjyllands Politi Morten Jessen natten til onsdag.



Den 46-årige mand blev klemt i en maskine, som han var ved at rengøre på adressen Tørskindvej 19, hvor der ligger et slagteri.

- Han blev kørt til skadestuen i Kolding, da der var mistanke om kritiske skader, men han er stabil nu, siger Morten Jessen.

Det er uvist, præcis hvilke skader manden har pådraget sig.

Det var nogle medarbejdere på stedet, der slog alarm.

Vagtchef Morten Jessen oplyser, at den tilskadekomne mand er ansat ved et eksternt firma, hvorfor han ikke har noget med virksomheden på adressen at gøre.

Arbejdstilsynet er ifølge politiet blevet underrettet om hændelsen. Tilsynet bliver altid inddraget, når personer kommer alvorligt til skade i en arbejdsulykke.