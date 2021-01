Restriktioner forlænges i tre uger frem til 7. februar

Regeringen forlænger alle de nuværende restriktioner og nedlukninger for at inddæmme smitten med covid-19.

Som noget nyt skal kosmetiske klinikker nu også lukke. Det sker efter en vurdering fra Sundhedsstyrelsen.



Restriktionerne gælder nu til og med søndag 7. februar. Det oplyste sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på et pressemøde onsdag aften.

Restriktionerne stod ellers til at udløbe på søndag - og sundhedsministeren understregede, at forlængelsen er foreløbig og kan komme til at række ud over den 7. februar.

Det er frygten for, at den engelske variant, B117, skal få smittetallene og sygehus-indlæggelser til at eksplodere.