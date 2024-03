Robotter til 100 millioner gør virksomhed tre gange så effektiv

Ved et tryk på en knap er robotterne programmeret til at finde den specifikke vare blandt 110.000 kasser. Et antal som de i Billund håber kan stige til 183.000 forskellige varekasser, som er det antal, lageret har kapacitet til.

Røget på svenske hænder



Lageret i Billund tilhørte tidligere håndværksartikelvirksomheden Sanistål. Det danske firma blev i slutningen af 2022 opkøbt af den svenske koncern, og den kommende uge overtages lageret officielt af Ahlsell Danmark.

- Vi er blevet en del af en stor nordisk koncern, og i den forbindelse har vi store vækstambitioner, og det her er forudsætningen for, at vi kan vækste, siger Stephan Schuler.