Så du flyet i Billund Lufthavn - nu er verdens største fly skudt i sænk

Flyet var i Danmark for tre uger siden

Antonov An-225-Mriya har været i Danmark flere gange.

Det er ikke mere end tre uger siden, at verdens største fly landede i Billund Lufthavn med millionvis af testkit til at lave hjemmetest for covid-19.

Fragtflyet har ifølge luftfartsmediet Check-In seks motorer. Det er 84 meter langt, måler 18,1 meter i højden, og så har det et vingefang på 88,4 meter.

Til sammenligning har et normalt passagerfly, for eksempel en Boeing 737-800, et vingefang på under det halve - altså 35,8 meter. Og det er 37,5 meter langt.

Samtidig har det en såkaldt "takeoff-weight" på 640 ton ifølge Check-In.

Der findes kun det ene eksemplar af flyet i hele verden.