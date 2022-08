Så er snoren klippet til ny nærpolitistation - skal skabe mere tryghed

- Vi glæder os da også ubeskriveligt til at komme i gang med arbejdet og til oftere at møde borgerne i hverdagen her i Billund Kommune. Men nu fejrer vi først, at vi er klar, og så kaster vi os over opgaven, sagde politidirektør Jørgen Abrahamsen op til indvielsen.



Der var mulighed for de deltagende ved arrangementet at komme ind at se, hvor politiarbejdet i kommunen vil foregå fremover. Politiet havde gjort biler og motorcykler klar, som de fremmødte også kunne få fornøjelsen af at sidde i og på.

Vigtigt med politi tæt på

Justitsminister Mattias Tesfaye lagde ved mandagens tale vægt på, at det øger trygheden med et politi tæt på.

- Bare det at møde en uniformeret betjent i gadebilledet, der går en tur ned ad vejen eller rider på hesten, det betyder jo meget, fordi politiets tilstedeværelse er vigtig. Der tror jeg, vi alle sammen kan mærke noget i maven, sagde Mattias Tesfaye til de fremmødte i Grindsted.