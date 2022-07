SAS-aftale lover godt for Billund

- SAS har en hub (knudepunkt, red.) i København og for at det giver mening, så skal der jo flyves nogle passagerer til og fra sådan en hub. Og vi har masser af passagerer i Vestdanmark, som kunne bruge hub'en i København til for eksempel oversøiske rejser, siger direktør Jan Hessellund.

- Det kan styrke os. Vi er forbundet med så meget og vi har fremgang. Vi har flere rejsende nu end i 2019.

Sommerferien er reddet

I første omgang er det dog glæden over, at danskere med kursen sat mod sommerferie forhåbentlig snart kan checke kufferterne ind i forhallen i Billund. SAS flyver med charterfly for rejsearrangøren Apollo Rejser:

- Jeg hører, at de siger 'hurtigst muligt' og 'i løbet af få dage', så jeg forventer, at det er på plads til weekenden. Har man booket en ferie gennem Apollo, så skal man holde sig orienteret via dem, siger Jan Hessellund.

Inden SAS indstillede flyvningen mellem Billund og København var der årligt 100.000 passagerer på ruten. Samlet set er der omkring 3.7 mio. årlige passagerer i lufthavnen, der er Danmarks andenstørste.

Lige nu har SAS to ruter fra Billund til to andre skandinaviske hovedstæder - nemlig Oslo og Stockholm. Under strejken har de to ruter ikke været berørt, da de flyves af en underleverandør.